Sehnsucht nach einem ganz anderen, freien Leben: „L’immensità“

Du und Papa, ihr habt mich nicht richtig gemacht“, sagt Adri zu Mama Clara. Das zwölfjährige Kind, geboren im Körper eines Mädchens, kommt mit der ihm zugedachten Identität nicht zurecht. Vor kurzem ist die Familie umgezogen – die Eltern, Adri und zwei jüngere Geschwister. In der neuen Nachbarschaft in Rom stellt Adri sich als Bub vor. Die stickige Gesellschaft der 1970er-Jahre lastet auf ihm: die erzkonservative katholische Schule mit ihren Uniformen, die machistischen Männer, die seine Mutter auf der Straße belästigen, der strenge, distanzierte Vater Felice.

Clara ist eine liebevolle Konstante in Adris Leben. Sie widmet sich ihren Kindern mit spielerischer, zärtlicher Aufmerksamkeit, kämpft allerdings mit eigenen Problemen: Die Ehe mit Felice, der sie betrügt und schlägt, liegt in Trümmern, die von Clara gewünschte Trennung lehnt Felice ab. Adris Weigerung, als Mädchen zu leben, reißt noch tiefere Gräben in die dysfunktionale Familie.

„L’immensità – Meine fantastische Mutter“ von Emanuele Crialese ist zu gleichen Teilen Coming-of-Age-Film und Familiendrama. Er erzählt von einer doppelten Sehnsucht nach einem anderen, besseren Leben. Ganz in die Stimmung der 1970er getaucht – mit wild gemusterten Kostümen unter einem Sepiaschleier – tut er dies vornehmlich auf der visuellen Ebene: Clara, die im Sprühregen eines Gartenschlauchs tanzt, Adri, der sich in die Tanzshows im Fernsehen hineinträumt und eine erste romantische Begegnung mit einem Mädchen hat. Kameramann Gergely Pohárnok schafft Bilder fast wie Gemälde.

Doch mit dieser atmosphärisch gefilmten Sehnsucht in einer oft bedrückenden Realität lässt Crialese es dann auch bewenden, eine weitere Entwicklung gibt es nicht. Was trotz beachtlicher Schauspielleistungen den Eindruck eines merkwürdig unfertigen Films hinterlässt.

Dabei hätte der 58-jährige italienische Regisseur wohl eine ganze Menge mehr zu vermitteln: Nachdem „L’immensità“ 2022 im Wettbewerb in Venedig gelaufen war, outete er sich als Transmann und offenbarte, dass sein neues Werk semiautobiografische Züge trägt.