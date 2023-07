Sinfonisches und eine Late-Night-Session

Das EUYO abgekürzte European Union Youth Orchestra zählt zu den besten Jugendorchestern der Welt. Jedes Jahr bewerben sich tausende junge Musikerinnen und Musiker aus der EU um einen Platz. In den Monaten Juli bis August bezieht das EUYO sein Sommerquartier in Grafenegg, wo es in unterschiedlichen Formationen und mit namhaften Solisten musiziert. Am 29. Juli etwa mit der deutschen Stargeigerin Julia Fischer. Auf Beethovens berühmtes Violinkonzert folgen epische Klänge mit Richard Strauss’ sinfonischer Dichtung „Also sprach Zarathustra“ (Dirigent: Andrea Pappano).

Im Anschluss an das Konzert lädt das Orchester bei freiem Eintritt zu einer Late-Night-Session in die Reitschule.