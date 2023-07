Sketchbook Quartet: Kekova

Foto: Waschsalon Records

„Gehört Humor in die Musik?“, fragte der Gitarren-Eigenbrötler Frank Zappa einst. Klare Antwort: kommt ganz auf die Musik an – und den Humor natürlich. Das Sketchbook Quartet agiert mit dem Schalk im Nacken, was sich aber nicht in Geblödel, sondern in durchaus passablem Schmäh äußert. Der Wiener Jazzvierer (sax, bcl, git, dr) schätzt Beweglichkeit, meidet dabei unübersichtliches Gewusel – und lässt Fußballgott Diego Maradona ansprechend hochleben. (Waschsalon)