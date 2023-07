Sopranstimme im Wirtshaus

Unter dem Titel „Fremde Nähe, nahe Fremde“ gestalten die österreichische Autorin Karin Peschka und die in Sarajevo aufgewachsene Sängerin und Schauspielerin Nataša Mirković beim Kultursommer Wien einen gemeinsamen Abend, basierend auf Peschkas aktuellem Roman „Dschomba“.

Die als Wirtstochter in Eferding aufgewachsene und seit 2000 in Wien lebende Autorin, die viele Jahre als Sozialarbeiterin gearbeitet hat, siedelt das Buch um das elterliche Wirtshaus an. Die Hauptfigur Dragan Džomba verschlägt es 1954 nach Eferding, auf der Suche nach Spuren auf dem nahen Lagerfriedhof der alten Donaumonarchie. Nataša Mirković wird den Textpassagen ihre Sopranstimme gegenüberstellen.