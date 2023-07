Spaniens Linke hat sich gehalten

Pedro Sánchez ist der erfolgreichste sozialdemokratische Regierungschef Europas. Bei den jüngsten Parlamentswahlen hat er entgegen allen Prognosen eine Niederlage der spanischen Linken verhindert. Zum befürchteten Aufstieg der Rechtsextremen in die Regierung Spaniens, wie in Italien, Finnland und Schweden, wird es nicht kommen. Die Partei Vox hat sogar verloren. Seit Juli ist Spanien das rotierende Vorsitzland der Europäischen Union, demensprechend groß ist das Aufatmen auch in Brüssel.