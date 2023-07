Tragen wir die VinziWerke weiter!

Evangelium des 16. Sonntags im Jahreskreis, Lesejahr A: „Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt dann das Unkraut? Er antwortete: Das hat ein Feind von mir getan. Da sagten die Knechte zu ihm: Sollen wir gehen und es ausreißen? Er entgegnete: Nein, sonst reißt ihr zusammen mit dem Unkraut auch den Weizen aus. Lasst beides wachsen bis zur Ernte.“ (Mt 13,24–43)



Kritischer und unabhängiger Journalismus kostet Geld. Ausnahmsweise lesen Sie diesen Artikel kostenlos. Unterstützen Sie uns

★ Kritischer und unabhängiger Journalismus kostet Geld. Ausnahmsweise lesen Sie diesen Artikel kostenlos. Unterstützen Sie uns mit einem Abonnement oder testen Sie uns vier Wochen lang kostenfrei

Zu Beginn der vergangenen Woche gab es in Kärnten, in der Steiermark und in Tirol gewaltige Unwetter. Am Montag, den 17. Juli 2023 wehte ein Sturm, der so heftig war, dass rund um den Klopeiner See die Bäume kreuz und quer lagen und durch die Sturmböen mit mehr als 90 km/h in St. Marxen bei Kühnsdorf sogar die Spitze des Kirchturms komplett weggerissen wurde. Wo vor wenigen Tagen noch der spitze Turm der katholischen Filialkirche in den Himmel geragt ist, sieht man nur noch einen niedrigen Stumpf.

Durch herabfallendes Mauerwerk wurde der Friedhof neben der Kirche komplett verwüstet, auch das Dach der Sakristei wurde zerstört. Weil immer noch Einsturzgefahr besteht und Trümmer herunterfallen könnten, dürfen Kirche und Friedhof bis auf Weiteres nicht betreten werden. Die Messen werden in der Pfarrkirche Kühnsdorf abgehalten, der Anna-Kirtag, der am 23.7. geplant war, wurde abgesagt.

Die Filialkirche in St. Marxen ist Markus geweiht, er ist Schutzpatron der Bauarbeiter und Maurer und wird bei Unwetter angerufen – hat der heilige Markus den Kirchturm wegwehen lassen? Der gesamte Bezirk Völkermarkt wurde durch Sturm, Starkregen und Hagel schwer in Mitleidenschaft gezogen, es gab hunderte Feuerwehreinsätze.

Und dann ist auch noch ein großartiger Mensch von uns gegangen: Im 85. Lebensjahr, kurz nach seinem 60-jährigen Priesterjubiläum, verstarb der Grazer Armenpfarrer Wolfgang Pucher mitten in seinem Urlaub in Dalmatien. Pucher ist Gründer der VinziWerke mit ca. 40 Hilfseinrichtungen für Arme und Obdachlose (u.a. viele Notschlafstellen) in Graz, Wien und Salzburg. Pucher hat sich Zeit seines Lebens gewünscht, dass die Menschen die VinziWerke auch nach seinem Tod weitertragen: www.vinzi.at/einrichtungen/. Tun wir das!