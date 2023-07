Veganer essen heimlich Keulen

Neben der Klimaverträglichkeit, der eigenen Gesundheit und der allgemeinen Lebewesenethik weist uns schon die Jahreszeit zum Gemüseessen an: So viel Erntefrisches wie derzeit gibt es nie wieder. Seien es Tonnen Zucchini oder Zucchini oder Zucchini, die aus dem Hochbeet „wuchern“. Oder, wie seit diesem Jahr, ungezählt viele Keulen. Heuer wurde nämlich im Versuchsbeet der Spargelsalat „Chinesische Keule“ ausgesät und, wie durch ein Wunder, kam auch hier aus jedem Sämchen ein kleines Keulchen.

Dass zu Urlaubsantritt auch einige Zucchini erntebereit waren, muss nicht extra erwähnt werden. Es galt also kurzerhand zu ernten, was zu ernten ist, und möglichst schmackhaft zu verarbeiten. Zum Beispiel im Wok, zum Beispiel in Begleitung von Tofu. Ein Glück, dass an diesem Tag zwei Menschen zu Besuch kamen, die sich mit Vorliebe von Gemüse ernähren.