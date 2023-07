Vorsicht, Rutschgefahr

Der Flug TK1522 der Turkish Airlines von Wien nach Kayseri konnte am Freitag vergangener Woche nicht pünktlich in Schwechat starten. Statt um 22.40 Uhr landete man mitten in der Nacht um 1.47 Uhr Ortszeit in der Provinzhauptstadt. Ärgerlich, wenn ein Urlaub so beginnt.