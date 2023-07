Wenn der Kieberer kommt

Liebe Frau Andrea, ich hab nun auch schon einige Jährchen auf dem Buckel, und ich glaube, ich kann sagen, dass ich mit dem Austropop aufgewachsen bin. Aus meiner Jugend kann ich mich an ein Lied erinnern, das zum Inhalt hat, zumindest im Refrain, dass da ein „Kibara am hölliachtn Tog kummt“. Leider find’ ich im Internet keine Informationen dazu. Kann das sein, dass das von der Worried Men Skiffle Group ist? Passen würd’ es ja zu ihnen und stimmlich würd’ ich es auch ihnen zuordnen, doch, wie gesagt, finde ich in eigener Recherche nichts dazu. Könnten Sie mir da weiterhelfen? Herzlichen Dank und liebe Grüße, ein eifriger Leser des Falter, Franz Josef Lindner, per E-Mail