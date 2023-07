Er merke, dass die Studierenden von künstlicher Intelligenz fasziniert seien, sagt Valentin Struklec, Spezialist für digitale Filmanimation. „Doch dann frage ich immer: Wo ist die künstlerische Idee?“ Der KI-Hype hat längst auch die Filmbranche erfasst. Hollywood-Unternehmer träumen davon, dass Zuseher den Verlauf von Storys mitbestimmen – oder gar als Avatare selbst mitspielen.

Derzeit streiken in den USA Schauspielende und Drehbuchschreibende, unter anderem gegen den Einsatz von KI (siehe Kasten rechts). Sie sehen ihre Jobs infrage gestellt. Die Einschläge der neuen Technologie lösen auch in der Wiener Kreativbranche Unruhe aus. Struklec, Inhaber der Firma Vast (Visual Effects for Film und Television) und assoziierter Professor an der Filmakademie, ist von den Innovationen unmittelbar betroffen. Er entwickelt Spezialeffekte sowohl für große US-Produktionen, etwa „Star Trek“, als auch für heimische Autorenfilme.