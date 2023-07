Wo wir gerne baden gehen

Palast des Badevolks

Vom Beckenrand hat der Schwimmer einen Blick über ganz Wien. Das Krapfenwaldbad, vor genau 100 Jahren eröffnet, ist das landschaftliche Juwel der kommunalen Wasseranstalten. Oberhalb von Grinzing, nicht weit vom Cobenzl, grenzt das Areal an Weinberge und den Grüngürtel Wienerwald. Der Eingang befindet sich in einem palastartigen Gebäude von 1911, was für ein erhabener Empfang! Das „Krawa“ glänzt durch Großzügigkeit.