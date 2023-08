Das greift einen noch immer an

In der Süddeutschen Zeitung las ich eine Reportage, in der ein deutscher Bürgermeister jeden Tag den Wasserverbrauch seiner Kleinstadt kontrolliert und dabei irgendwann feststellte, dass einzelne Haushalte an manchen heißen Tagen bis zu 80.000 Liter Trinkwasser verbrauchten, nur, damit riesige Rasenflächen ihr sattes Grün behalten.

Daraus ergibt sich ein Sequel zur letzten Kolumne, in der es um Tiere ging, aber auch um nicht mehr gemähtes Gras. Denn die wilde Wiese, die jetzt dort wächst, wo es früher mehr oder weniger englisch rasiert war, kann mehr, als nur ein lebendiges Ökosystem für Insekten und Vögel zu garantieren: Sie hält es aus, wenn es mal eine Zeit lang nicht regnet. Der Streifen kurz gehaltenes Gras rund ums Haus ist in den heißen, trockenen Tagen Ende Juli zu totem, knisterndem Heu verdorrt, während Wiese, Brennnesseln und Hecken auch ohne Feuchtigkeit von oben grünten und Mädesüß und Habichtskraut kräftig blühten. Wer nicht mäht, braucht auch keinen Rasen sprengen, so einfach.