Die heikelste Stunde Israels

Es ist nun 75 Jahre ist her, dass der Staat Israel gegründet wurde. Heute steht das Land vor seiner größten Zerreißprobe – ausgerechnet wegen einer innerisraelischen Machtfrage.

Auslöser ist eine sechs Zeilen lange Ergänzung zu einem Gesetzestext: Künftig soll der Oberste Gerichtshof nicht mehr über Entscheidungen der Regierung urteilen dürfen. Am Montag vergangener Woche wurde dies mit 64 der insgesamt 120 Stimmen in der Knesset, dem israelischen Parlament, beschlossen. Es sollen weitere Schritte folgen – so will die Regierung Benjamin Netanjahu beispielsweise auch mehr Mitbestimmung bei der Ernennung von Richtern. Die Opposition schmähte die Entscheidung mit „Buscha!“-Rufen („Schande!“).