Gerhard Karner: Sternzeichen Hufeisen, Aszendent Push-back (Foto: APA/TOBIAS STEINMAURER)

Klar, man kann nicht jedem Asylsuchenden gleich ein Museum in Texingtal bauen, aber ein gewisses Mindestmaß an Menschlichkeit und zumindest ein Fuß auf dem Fundament der Menschenrechte wären ganz okay.

Innenminister Gerhard Karner tut sich mit beidem augenscheinlich schwer. Österreichischen Beamten wird vorgeworfen, ungarische Kollegen bei Push-backs, also dem Zurückdrängen von Schutzsuchenden über die Grenze, zu unterstützen. Für Karner ist das kein Problem. Push-backs sind in seiner irrigen Weltsicht nämlich nur dann illegal, wenn dabei Gewalt mit im Spiel ist. Weil die Vorwürfe ihm offenbar die schöne Pressekonferenz mit den rückläufigen Asylzahlen verhagelt haben, hat Karner versucht, mit der Kriminalisierung von Linken und Klima-Demonstranten ein paar ÖVP-Karmapunkte zu sammeln. Das größte Gefahrenpotenzial droht Österreich laut dem Innenminister durch Rechtsextreme, Linksextreme, Dschihadisten und Klimakleber. Dazu kommen noch Staatsverweigerer aus dem rechten und linken Lager. Dschihadisten sind bekanntlich automatisch Staatsverweigerer, solange sie nicht in einem Gottesstaat leben.