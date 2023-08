Edtstadler und Israel: Ein Verkennen

Verfassungsministerin Karoline Edt-stadler äußerte sich kürzlich zur politischen Situation in Israel. Ihre Meinung mag nicht relevant für die dortigen Verhältnisse sein – für die hiesigen ist sie es allemal. Nach Verabschiedung eines Teils der mehr als umstrittenen Justizreform meinte Edtstadler, es sei „besorgniserregend, dass die Proteste zu eskalieren scheinen“. Es gebe einen Parlamentsbeschluss und damit keine Alternative zur Rechtsstaatlichkeit.

Später lieferte sie eine weiche Richtigstellung, in der sie ihre Besorgnis mäandern lässt – zwischen jener vor den Protesten und jener der Protestierenden. Alle seien gleich „ernst“ zu nehmen.

Aber in Israel will die rechteste Regierungskoalition, die das Land je hatte, den Obersten Gerichtshof entmachten. Bisher konnte dieser Entscheidungen der Regierung, die er als „grob unangemessen“ bewertete, aufheben. Eine wesentliche Kontrolle in einem Land, das andere Kontrollmöglichkeiten, etwa einen Verfassungsgerichtshof, nicht kennt. Diese Kompetenz des OGH soll nun fallen. Manche bezeichnen dies als Verfassungsputsch.