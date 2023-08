„Elon Musk nimmt sich China zum Vorbild“

Elon Musk hat Twitter am 24. Juli den Vogel weggenommen. Der Kurznachrichtendienst heißt jetzt X. Es geht aber um mehr: Der Unternehmer hat auch angekündigt, er wolle aus den Tweets – sie heißen jetzt Xeets – eine Everything App aufbauen – wie das in China mit Weibo oder WeChat schon längst passiert ist.