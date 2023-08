Erinnerung in Schaltkreisen

Der jüngste Vorwärtssprung künstlicher Intelligenz, also Software wie ChatGPT, sorgt für viele Debatten. Wie sind wir so weit gekommen? Diese Frage wirft Agnes Fuchs im Mumok auf. Die Kunst der Wienerin, Jahrgang 1965, kreist seit jeher um Bilder technischer Geräte und Messanlagen. Fuchs greift Grafiken aus Bedienungsanleitungen ebenso auf wie James-Bond-Filmszenen in geheimen Schaltzentralen. In ihren aktuellen Gemälden, Kleinskulpturen und einer Videoarbeit spielen Bauteile wie Stecker, Transistoren oder Elektronenröhren die Hauptrolle. Auf den Boden ist mit PVC-Folie ein Schaltplan in X-Large geklebt, sodass das Publikum quasi auf einem Energiekreis wandelt. Aus dem technoiden Rahmen fällt ein kleiner Wald mit Schachtelhalmen in Vasen heraus. Diese Gewächse, an denen einst schon Dinosaurier knabberten, vermehren sich durch Wurzelgeflechte. Den Kulturwissenschaften dienten „Rhizome“ als Metapher für postmodern vernetztes Wissen.

So weit, so bekannt. Mit ihrem Ausstellungstitel „Her Eyes Were Green“ spielt Fuchs auf den Film „Blade Runner“ und dessen zentrale Frage an: Können menschengleiche Replikanten fühlen und sich daran erinnern? Fuchs’ medienarchäologischer Ansatz schlägt vor, alte Schaltkreise gerade in Zeiten von KI-Euphorie reflexiv zu durchlaufen.