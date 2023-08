„Geistervilla“: Ein Gruselchenfilm

Die ehemalige Ärztin Gabbie und ihr Sohn Travis erreichen mitten in der Nacht ihr neues, riesiges Haus am Rand von New Orleans. Schnell erkennen sie, dass nicht nur Renovierungsarbeiten zwischen ihnen und der Eröffnung des geplanten Bed and Breakfast stehen: Auch die wandelnde Ritterrüstung, die lebenden Gemälde und alle anderen anwesenden Geister machen es etwas schwierig. Um den Spuk auszutreiben, engagiert Gabbie einen Priester, ein Medium, einen Professor und den Quantenphysiker Ben mit seiner Geisterkamera.

„Geistervilla“ von Justin Simien ist die zweite Gruselkomödie, die auf dem Disneyland-Fahrgeschäft „The Haunted Mansion“ basiert. Im Vergleich zum gleichnamigen Werk aus dem Jahr 2003 (mit Eddie Murphy), das jedoch eine andere Handlung hat, gibt es weniger Klamauk und mehr – moderne – Figurenzeichnung. Die selbstbewusste Alleinerzieherin Gabbie, der nach dem Tod seiner Partnerin depressive Ben (gut: LaKeith Stanfield) und die anderen wachsen zu einem familiären Grüppchen zusammen.

Die ganze G’schicht um den Spuk – mit einem verschenkten Jared Leto als Oberfiesling – aber erschöpft sich mehr oder weniger in einer Abfolge von Spezialeffekten. Eine körper- und harmlose Familienunterhaltung (ab zwölf), mehr ein Gruselchen- als ein Gruselfilm.