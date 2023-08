Gemischte Gefühle am Kanal

Das Werk feiert seinen 17. Geburtstag und lädt zum zweitägigen Festival Kunst am Kanal mit einer Reihe von guten Acts, die obendrein bei freiem Eintritt spielen. Allen voran Nenda, die in London lebende Tiroler Schauspielerin mit zweitem Standbein Rap.

In „Mixed Feelings“ rappte sie 2021 über Identität und das Aufwachsen als Kind mit dunklerem Teint als ihr Umfeld. Der Text ist unglaublich pointiert, dicht und obendrein dreisprachig – Englisch, Deutsch und breiter Tiroler Dialekt: „Verstehsch du, wo i her bin: Austria / Tirol, um genau zu sein / I’ma bilinguify this rhyme / In am Land, wo so viel Berge steh’n / Ischs hart, über seine Grenzen raus zu geh’n / Aber checksch du, Tirol / Dass i es Land verlass’n hab / Weil mi zu viele Leit frag’n / Ob i Deitsch sprechen kann“. Eine Woche nach ihrem Popfest-Gig gibt es nun die zweite Chance, sie in Wien live zu erleben, mit frischen Songs und begleitet von der Band Gilewicz. Sie spielen am Freitag. Da konzertieren auch Felix Kramer, Wiener Songwriter und virtuoser Gitarrist mit lokal gefärbtem Zungenschlag, sowie die Indie-Folkies Sodl.

Der Samstag schaut auch nicht schlecht aus. Drahthaus ist eine Band aus vier furchtlosen Techno-Klangtüftlern. Und die Wiener Sängerin Saedi präsentiert Soul-Songs von beträchtlicher Tiefe.