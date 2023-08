Gut / Böse / Jenseits

GUT

Foto: APA/AFP/SUZANNE CORDEIRO

Der US-amerikanische Pop-Superstar Taylor Swift brachte bei einem Live-Auftritt im Rahmen ihrer „The Eras“-Tour die Menge dermaßen zum Toben, dass Seismologen in der Region Seattle ein Beben registrierten. Good vibrations!

BÖSE

Foto: APA/AFP/Afghanistan's Ministry for the Propagation of Virtue and the Prevention of Vice

Die afghanischen Terrortaliban verbrennen öffentlich Musikinstrumente und Boxen, damit „die Jugend nicht in die Irre geführt wird“. Das Gitarrenzertrümmern sollten die Soundmuffel besser Rockprofis überlassen.

JENSEITS

Foto: APA/AFP/Michel Euler

Der Unternehmer Elon Musk montierte ein Riesen-X auf dem Dach der Twitter-Zentrale. Leider strahlt das Logo nächtens so hell, dass die Nachbarn dagegen Sturm laufen. Wie wär’s mit einem blassblauen Vögelchen?