Identifikation einer Frau

Das ist ja ihre eigene Geschichte, oder etwa doch nicht? Doris Knecht arbeitet in ihrem neuen Roman ein autobiografisches Versteckspiel ein. Zahlreiche Gemeinsamkeiten verbinden sie mit der Protagonistin, die ebenfalls Mutter von Zwillingen, Autorin und ein wenig menschenscheu ist. „Eine vollständige Liste aller Dinge, die ich vergessen habe“ ist die Geschichte einer Frau, die sich nach dem Auszug ihrer Kinder wieder um sich selbst kümmern muss und die genau das vor ganz neue Herausforderungen stellt. Darüber beschließt sie schließlich auch zu schreiben.

Vergangenen Sommer veröffentlichte Knecht einen Essay im Sammelband „Wie wir schreiben wollen“ (Hanser Berlin). Darin erklärt sie, dass das Autorenbild noch immer bei Günter Grass und Thomas Mann feststecke. Mütter mit dreckigen T-Shirts, die zwischen zwei Kapiteln noch versuchen, Hausarbeit zu erledigen, haben darin keinen Platz. Das müsse sich ändern. Denn „erst wenn wir Lebensumstände von Frauen in allen ihren Daseinsphasen nicht mehr als Abweichung empfinden: Erst dann werden wir auch die Literatur von Frauen ernst und wichtig nehmen und gerecht bewerten.“ Nun, ein Jahr später, hat Knecht ihren neuesten Roman veröffentlicht, der an die Argumente anknüpft, die sie in ihrem Essay ausführte. Dazu zählt vor allem die Annahme, dass sich weibliche Lebensrealitäten gut als Stoff eignen. Da erinnert sich beispielsweise die Ich-Erzählerin: „So habe ich es gemacht, ich habe mir zum 35. Geburtstag ein Kind gewünscht, und ich bekam zwei, noch bevor ich sechsunddreißig wurde. Damit war erstmal alles erledigt, auch die Karriere, obwohl ich so super organisiert bin.“