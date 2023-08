In Wiens natürlicher Klimaanlage

Wenn ich 18 bin, ziehe ich ins Burgenland.“ Dabei überblickt die 15-jährige Nadine das Erholungsgebiet Wienerberg: das dunkle Grün der Baumkronen und Büsche sowie gelbe und lilafarbene Blüten. Im Hintergrund Wiens Ausläufer, die weißen Türme von Alterlaa. Soeben hat Tourguide Evelyne Dengler-Mahé begeistert den Fleck Grün hier gelobt. Nadine und die anderen Schüler träumen sich trotzdem in die nahe Ferne.

Der Aussichtspunkt ist Teil der Schulklassenführung einer „Austria Guides for Future“-Tour über den sozialen Wohnbau in Wien. Wobei Schulklasse übertrieben ist: Nur drei Schüler und Schülerinnen und zwei Lehrkräfte der Fachmittelschule-Polytechnische Schule Wien 10 sind gekommen – so ist das in der letzten Woche vor den Ferien eben.

Das Freiluft-Klassenzimmer war eine Idee von Dengler-Mahé. Gemeinsam mit weiteren Stadtführern gründete sie 2020 den Verein „Austria Guides For Future“, um Touristen Klimaschutz näherzubringen. Sie kommt aus Frankreich, ist Übersetzerin und führt Gruppen zu Wiens Klimaperlen. Heute mäßig interessierte Schüler, was die 71-Jährige nicht irritiert. Munter schreitet sie zum „Highlight der Tour“: die Biotope City Wienerberg. Spitzname: „natürliche Klimaanlage Wiens“, sagt Dengler-Mahé.