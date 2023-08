Krähen sind intelligent und nachtragend

Evangelium des 17. Sonntags im Jahreskreis, Lesejahr A: „In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn, grub ihn aber wieder ein. Und in seiner Freude verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte den Acker.“ (Mt 13,44–52)

Mit meinen Stuhlgängen komm ich mein Leben lang nie zurande. Ich kann mich noch erinnern, als ich mit zwei zum ersten Mal meinen Hintern auswischte und voll Stolz zur Oma des Theo ging und ihr den Bauernbündler, der dazu da hing, zeigte: „Schau, ich hab mich selbst ausgewischt!“ Es gab nur zwei Zeitschriften im Haus, die an und für sich hierfür abonniert waren, den Bauernbündler und das Kirchenblatt.

Die Oma hatte diese Zeitungen immer an einen Nagel gehängt. Jetzt erfahre ich gerade, dass die unartigen Krähen hemmungslos über das Dach des Parlaments hinfliegen und, wenn sie ein kleines würdiges Steinderl finden, es auf das Glaskuppeldach des Hohen Hauses schmeißen. Es gab im Ö1-„Morgenjournal“ einen Fachmann zu hören, der sagte, dass die Krähen das weiterhin tun werden.

Ich hab nur Volks- und Hauptschule und bin höchst unzufrieden mit dieser Erklärung, eigentlich möchte ich punktgenau erkennen können, warum ihnen danach ist. Vielleicht kann der Falter eine Sonderausgabe zu diesem Thema drucken lassen?

An den 17. und 18. Jahreskreissonntagen 2023 plant die Weltkirche ihren heurigen 38. Weltjugendtag in Lissabon abzuhalten. Auf dem Weg dorthin liegt auch der Jakobsweg. (Das Ziel des Jakobswegs ist das Grab des heiligen Apostels Jakobus in Santiago de Compostela in Spanien.)

Der Parlamentspräsident Wolfgang Sobotka hat beschlossen, ihnen z’fleiß bekommen die Krähen ein Schutznetz. Mein Sir eze hat mir grad ein Video über Krähen vorgespielt, und seither weiß ich: Krähen sind nicht nur äußerst intelligent, sondern auch nachtragend. Sie können Menschen, die einmal gemein zu ihnen waren, auch nach Jahren wiedererkennen und attackieren sie dann hemmungslos.

Die Krähen werden sich also merken, dass es Wolfgang Sobotka gewesen ist, und die Freiheitliche Partei wird sicher eine Krähenabteilung etablieren!