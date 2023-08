Kulturwoche kalt-warm: Rammstein, Sinéad, Popfest, Bilderbuch

Ich war bei Rammstein. Nicht im Konzert, aber vorm Stadion, bei den Fans und der Demo. Hüben ein Volksfest, das ich lieber meide, drüben viele richtige Worte, aber eine Forderung, die ich nicht mittragen kann. Konzertabsage, weil: Schuldspruch ohne Prozess.

Daheim erfahre ich durch eine Nachricht der Musikerin Clara Luzia vom Tod Sinéad O’Connors; gemeinsam hatten wir 2013 das letzte Wien-Konzert der irischen Sängerin besucht. Mit Sinéad im Kopf gehe ich tags darauf zum Popfestauftakt und fühle mich fehl am Platz. Zu nüchtern für Donna Savage, zu alt für Salò. Am Freitag schlägt das Popfest-Pendel in die andere Richtung aus. Glampop-Queen Ankathie Koi kehrt nach ihrer Babypause überzeugend auf die Bühne zurück und spricht dort den Satz der Woche: „’S Lebn is viel zu kurz, um oasch zueinander zu sein!“ Die tolle Rapperin Bex und das famose Krawall-Kommando Bipolar Feminin rasieren den Platz anschließend mit zwei Highlight-Konzerten der 14-jährigen Festivalgeschichte.

Am Samstag dann Landpartie, Bilderbuch auf Burg Clam. Perfekter Ort – wer’s nicht kennt: eine der schönsten Open-Air-Locations des Landes, mitten in der oberösterreichischen Provinz – und eine Band in Bestform.

Wie eine perfekt geölte Maschine schnurrt das Werkel, wirkt aber keine Sekunde unangenehm virtuos, sondern stets beseelt. Sänger Maurice Ernst ist als Performer inzwischen Iggy Pop in der Ryan-Gosling-als-Ken-Version, und auch er haut einen wunderbaren Satz raus, gerührt angesichts 9000 euphorisierter Fans: „Das Internet ist grausam, aber ihr seid echt. Danke!“