Empfehle das Filmfest auf dem Rathausplatz. Günstige Unterhaltung, und hie und da ist es auch nicht so schlecht, wenn man den Hochkulturschweinehund überwindet. Kürzlich gab’s „La Bohème“. Ich war mit einer Wurstsemmel bewaffnet und einem Radler, ja Radler, mir schmeckt das. Und mein Hund war mit, Socket. Sie ist der perfekte Ausgehhund, sie klebt still an den Beinen und liegt nur da. Beim Aufstehen und Weggehen muss man immer schauen, ob was vom Fell auf der Haut geblieben ist, das sah manchmal wirklich sehr unrasiert aus. Lange beige Haare am Bein.