David Albahari (1948–2023)

Mit David Albahari starb am 30. Juli einer der bedeutendsten Schriftsteller Ex-Jugoslawiens. 1948 im kosovarischen Peć geboren, wuchs Albahari in Belgrad auf und studierte Literatur. Er schrieb Kurzgeschichten und Romane und übersetzte Werke US-amerikanischer Kollegen wie John Updike ins Serbische. Als der Krieg über den Vielvölkerstaat hereinbrach, erfasst die Politik auch den sich als unpolitisch verstehenden Autor. Als Vorsitzender des Verbandes der jüdischen Gemeinden Jugoslawiens beteiligte sich Albahari an der Aussiedelung der Juden aus dem von serbischen Truppen belagerten Sarajevo. Ab 1994 lebte der Schriftsteller mit seiner Familie in Kanada, kehrte aber immer wieder nach Belgrad zurück. Im Exil entstand der Roman „Mutterland“, in dem der Autor die Lebensgeschichte seiner Mutter erzählt. Nun ist David Albahari nach langer Krankheit im Alter von 75 Jahren gestorben.