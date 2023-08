Melonis nationalistische Unterwanderung der EU

Giorgia Meloni ist es offenbar gelungen, sich in der EU und in der Nato den Ruf einer zuverlässigen Partnerin aufzubauen. In beiden Organisationen ist Italien ein wichtiges Gründungsmitglied. Da Meloni die erste Regierungschefin im Nachkriegsitalien ist, die aus dem neofaschistischen Lager kommt, gab es massive Zweifel an ihrem Bekenntnis zu Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Bündnistreue. Sie konnte die Bedenken anscheinend ausräumen.