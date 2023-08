Musikalische Metamorphosen

In seiner heurigen Ausgabe steht Allegro Vivo im Zeichen der Metamorphosen. Zum 45. Geburtstag des Kammermusikfestivals hat Johannes Berauer das Konzert „Change over time“ für Violine, Akkordeon und Streicher geschrieben. Der Welser Komponist hat sein Handwerk unter anderen bei Grenzgänger Christoph Cech in Linz und bei Jazzlegende Bob Brookmeyer in Boston gelernt. Die Aufführung mit Vahid Khadem-Missagh,Christian Bakanic und der Academia Allegro Vivo findet dreimal statt: in der Herz-Jesu-Kirche in Gmünd (4.8.) sowie in der Bibliothek des Stifts Altenburg (5. und 6.8.).

Verwandlungen prägen auch die Musikgeschichte: Benjamin Britten hat ebenso Metamorphosen komponiert wie Paul Hindemith oder George Crumb. Die wahrscheinlich berühmtesten stammen aus der Feder von Richard Strauss.

Die „Metamorphosen für 23 Solostreicher“ widmete der 81-jährige Komponist dem zerbombten München. „In Memoriam“, notierte er auf der letzten Seite der Partitur unter der Kontrabass-Stimme 1945. Strauss’ Alterswerk inspirierte auch Berauer. Wie Strauss teilt er das Orchester in exakt 23 Einzelstimmen und formt daraus dichte Farben, Klänge und Texturen. Dazu erklingt Hochromantik des bei der Niederschrift 14-jährigen Felix Mendelssohn Bartholdy.