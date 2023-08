Fans kommunizieren mit ihren Stars gern mit Wurfgeschoßen. Sie zielen nicht nur mit Slips und Teddybären auf sie, sondern auch mit harten Brocken. Der AC/DC-Gitarrist Angus Young etwa erzählte einmal, wie er bei den ersten Konzerten seine Schüchternheit überwand und sich in einen Bühnenberserker verwandelte: „Ich musste den Bierdosen ausweichen, die auf uns niederregneten.“ Auch bei einem Auftritt der Postpunk-Band Public Image Ltd im Wien der 1980er-Jahre war Alkohol im Spiel: Ein besoffener Punk schleuderte dem Gitarristen einen Doppler an den Schädel, was zum Abbruch des Konzerts führte.

Nun erreicht die Disziplin Idole-Bewerfen eine neue Qualität. Unlängst landete ein Plastiksackerl mit Asche vor der US-Sängerin Pink. Ein Fan hatte die sterblichen Überreste seiner Mutter dargebracht, ein Opfer, das Pink so kommentierte: „Das ist deine Mutter?! Ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll.“ Ein 33-jähriger Mann visierte die Popsängerin Bebe Rexha mit einem Handy an. Der Täter gab an, er sei einem Tiktok-Trend gefolgt: Stars mit Smartphones zu bewerfen, als Einladung, damit ein Foto zu machen. Bebe kam mit einem blauen Auge davon und bedankte sich mit einer Strafanzeige.