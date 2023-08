Wer schreibt eine Presseaussendung mit dem Titel „Österreichische Jägerschaft pirscht zum Duden nach Berlin“? Der Duden definiert „pirschen“ als „sich schleichend, leise, auf verborgenen Wegen an einen bestimmten Ort begeben“. Worum geht es dann abseits der offenbar als originell empfundenen Formulierung? Der Verband Jagd Österreich hatte als Vertretung der neun heimischen Landesjagdverbände letzte Woche vor dem Gebäude der Duden-Redaktion ein Plakat mit neuen, erwünschten Definitionen zur Jagd aufgestellt. Der bestehende Eintrag sei zu eng gefasst: „Jagd, die: a) das Aufspüren, Verfolgen, Erlegen oder Fangen von Wild und b) [gesellige] Veranstaltung, bei der eine Gruppe von Jägern auf bestimmtes Wild jagt.“

Erwünscht ist eine Bedeutungsänderung, die das „Handwerk (…) zum Zweck der Lebensmittel- und Ressourcengewinnung, die Hege (…) und den Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt so wie die Förderung von Wissen“ in den Fokus stellt. Das erinnert etwas an George Orwells Ministerium der Wahrheit, das die Sprache von „schädlichen Begriffen“ reinigt. Offenbar reagiert der Verband Jagd Österreich damit auf das zur Eintragung aufliegende Volksbegehren „Für ein Bundes-Jagdgesetz“. Dazu nimmt in einem Video auf der Verbandswebsite auch deren Präsident Herbert Sieghartsleitner Stellung. Ein sehenswertes Stück der Verdrängung, Verdrehung und Verschwurbelung.