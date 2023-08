Polt muss rocken

Für ein gemeinsames Pressefoto hat es in all den Jahren zwar nicht gereicht. Dennoch: Den Kabarettisten, Autor und Schauspieler Gerhard Polt und die Rockband Die Toten Hosen verbindet seit den 1980ern eine Freundschaft, die auch immer wieder zu Kollaborationen geführt hat – in Wien erinnert man sich etwa an manch legendären Abend im Burgtheater. An der aktuellen Tour, die ins Theater im Park führt, wirken auch die Well-Brüder mit, bayerische Musikkabarettisten und alte Freunde Polts (sowie der Opel Gang aus Düsseldorf). Mit einem klassischen Hosen-Konzert ist ebenso wenig zu rechnen wie mit einem Kabarettabend. Versprochen wird „ein obskurer Mix aus Satire, Chaos, Kleinkunst, Rock ’n’ Roll und Volksmusik“.