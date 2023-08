Suizidversuche und Wasserschlachten

Zum Schönen gehören: „1. Schokolade, 2. Wasserschlachten, 3. Länger aufbleiben dürfen als sonst und fernsehen“. Nach dem ersten Suizidversuch ihrer Mutter legt die Erzählerin im Einpersonenstück „All das Schöne“ eine Liste an, mit allem, was sie mag.

Der britische Dramatiker Duncan Machmillan schrieb den Monolog gemeinsam mit dem Comedian Jonny Donahoe, der ihn auch als Erster interpretierte. Das Stück entwickelte sich bei seiner österreichischen Erstaufführung im Theater in der Drachengasse zum Publikumshit. In dieser Inszenierung spielte Michaela Bilgeri die Hauptrolle, aus dem Erzähler wurde eine Erzählerin, was ganz wunderbar funktionierte. Beim Kultursommer Wien schlüpft nun Constanze Winkler in die Rolle des Mädchens, das irgendwann zur Jugendlichen und zur Frau wird und seine Liste schöner Dinge in den schlimmen Phasen des Lebens fortsetzt, bis die Million naht: „999.997. Das Alphabet, 999.998. Unpassende Songs in gefühlvollen Momenten, 999.999. Eine Aufgabe abschließen“. Auch das Publikum kommt zwischendurch zum Zug. Aber keine Sorge, das Ganze ist Mitmachtheater auf die angenehme Art.

Mal berührt der Monolog, dann wieder bringt er zum Lachen. All das Schlimme trifft auf all das Schöne: So wie es im Leben nun mal ist.