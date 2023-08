Wo sich Mond und Filmprojektor guten Abend sagen

Grillenzirpen und Rosenduft, Klappstühle auf großen Wiener Plätzen oder zwischen den Mauern geschichtsträchtiger Gebäude, das Leuchten der Filmbilder auf den Open-Air-Kinoleinwänden, das Summen der Gelsen. Das ist die Atmosphäre der Wiener Freiluftkinos. Dieser Tage geht das sommerliche Angebot mit noch üppigerem Programm in die zweite Halbzeit, nicht selten bei freiem Eintritt.

„Pay as you can“, heißt es beim Kurzfilmfestival dotdotdot im Garten des Volkskundemuseums, das Spiel-, Dokumentar-, Animations- und Experimentalfilme umfasst (bis 31.8., sonntags bis dienstags).

Es bietet verschiedene Schwerpunkte: Die Reihe „Closer Than Ever“ präsentiert komplexe Beziehungsgefüge zwischen Mensch und Natur im Angesicht der Klimakrise. Die mehrteilige Hommage „Dear Leonora“ versammelt Werke, die vom Schaffen der britisch-mexikanischen surrealistischen Künstlerin Leonora Carrington (1917–2011) inspiriert wurden. Und auch das „Austrian Cinema“ rückt an mehreren Abenden in den Fokus.

Eine Carte blanche hat die österreichische Filmemacherin Marie Luise Lehner, und dem estnischen Künstler Priit Tender ist eine Personale gewidmet.

Architektur und ihre Soziotope

Ebenfalls Kurzfilme, aber auch Langfilme aus dem dokumentarischen und experimentellen Bereich umfasst das Programm des Architektur.Film.Sommers (bis 23.8., immer mittwochs). Bei freiem Eintritt laufen im Hof des Architekturzentrums Wien Werke, die großteils architektonische und soziale Themen verbinden.

Zu sehen ist etwa ein Porträt des thailändischen Architekten Boonserm Premthada, der – von Geburt an gehörlos – eine Architektur der Sinne entwickelt hat („Big Ears Listen with Feet“, 9.8.). Oder eine kritische Auseinandersetzung mit den städtebaulichen Grundsätzen im Berlin der 1980er, als Gastarbeiter aus Kreuzberg verdrängt wurden („Gurbet Is a Home Now“, 16.8.). Und Bianca Gleissingers humorvoller Debütfilm „27 Storeys“, der sich um den Wohnpark Alterlaa und sein soziales Biotop dreht (23.8.).

Mitschauen erwünscht

Eine Location, die durch unerwünschtes Mithören neuer Anrainer kürzlich in aller (Wiener) Munde war, lädt Mitte August zum Mitschauen ein: Das Arena-Sommerkino zeigt vom 17. bis 22.8. sechs Arthouse-Filme fast aller Genres. Der Dokumentarfilm „River“ beleuchtet beispielsweise das Schicksal der Flüsse dieser Welt; Julia Ducournaus wildes, stylisches Science-Fiction-Horrordrama „Titane“ erzählt die Geschichte einer Frau, die mit Autos Sex hat und jeden tötet, der ihr zu nahe kommt.

Kultstatus erreichte 2019 auch Ari Asters Mystery-Horrordrama „Midsommar“ mit Florence Pugh in der Hauptrolle. Ein Neo-Noir-Thriller aus der Hand des Hongkonger Meisters Wong Kar-Wai ist „Fallen Angels“. Das biografische Drama „Eismayer“ von David Wagner wiederum handelt von einem hantigen Vizeleutnant beim österreichischen Bundesheer, der sich in einen seiner Rekruten verliebt.

Noch vor ihrem Kinostart ist schließlich die Doku „Vienna Calling“ zu sehen. Die deutsche Produktion beleuchtet die zeitgenössische Wiener Musik- und Kulturszene – mit Voodoo Jürgens, EsRAP, Nino aus Wien, Lydia Haider und vielen mehr (21.8.).

Werke einer Filmpionierin

Alt trifft Neu heißt es auf dem Columbusplatz: Stumm & Laut zeigt bei freiem Eintritt (Monumental-)Stummfilme, unterlegt mit zeitgenössischer elektronischer Livemusik (18. und 19.8.).

Am ersten Abend laufen vier Film(fragment)e der Kinopionierin Alice Guy, verheiratete Blaché (1873–1968), die 1896 den ersten fiktionalen Film überhaupt gedreht hat. Die Musik dazu liefern die Singer/Songwriterin und Multi-Instrumentalistin Alicia Edelweiss und der Multi-Instrumentalist Gabriel Gruber.

Tags darauf hält Diabolisches in Favoriten Einzug: Benjamin Christensens expressionistisches Werk „Hexen“ (1922) beschäftigt sich als Mischung aus Spiel-, Trick- und Dokumentarfilm mit dem Hexenkult des Mittelalters und glänzt mit formalem Geschick im Entwerfen düster-burlesker Gruselvisionen. Dazu schafft Monza Blitz experimentelle Klänge.

Fortgesetzte Filmfreuden

Neben den Neuzugängen erhellen die laufenden Sommerkinos weiter die Nächte: Kino wie noch nie (bis 20.8.), Frame- [o]ut (bis 2.9.), das Filmfestival Rathausplatz (bis 3.9.), Kino am Dach (bis 10.9.), das Sommerkino am Zukunftshof (bis 13.9.) und das Volxkino (bis 16.9.).