Zwischen Zärtlichkeit, Zorn und Zusammenbruch

Drückende Hitze lag am 3. Juli 2008 über Wien. Die Staatsoper glich einer Sauna, als eine Frau mit Kurzhaarfrisur barfuß auf die Bühne geschlurft kam, bieder gekleidet in dunkler Bluse und Jeans. Sie hustete und entschuldigte sich, dass sie verkühlungsbedingt gewiss nicht so schön singen könne wie gewohnt. Dann trat sie ans Mikrofon und füllte den Raum binnen Sekunden mit einem ganz besonderen Zauber; die Verkühlung schien verflogen.