Das kann ja Euter werden!

Die Mozzarellafäden werden länger und länger. Wie mit einer großen Gabel zieht eine Texturanalysemaschine die geschmolzene, helle Masse auseinander. Der angeschlossene Computer spuckt sofort die Daten aus: je steiler die Kurve, desto elastischer der Mozzarella. Und es sieht sehr steil aus. Dass geschmolzener Käse diese typische elastische Textur entwickelt, liegt am Milchprotein Kasein. Es ist ein tierisches Eiweiß und stammt aus der Kuhmilch. Der Mozzarella, den Eva Sommer ihren Besucherinnen in den Laborräumen im Industriegebiet von Wien-Floridsdorf zeigt, ist aber vegan – und deshalb streng genommen gar kein Mozzarella.

Das Kasein ist in einer der Bioreaktoren im unteren Stockwerk entstanden, gewachsen aus genmanipulierten Mikroorganismen, die in den großen Glaskolben gefüttert werden. Keiner Kuh musste man dafür an den Euter. Einst war Analogkäse als industrieller Fraß verschrien, heute sind nachgebaute Milchprodukte eine Zukunftshoffnung.