Alles Banane

Der beste Fritz Ostermayer, den es gibt auf dieser Welt, er hat im Rahmen der FM4 Im Sumpf Sommerserie „Irrer Than Life“ über William James Sidis erzählt. Äußerst spannend. Geboren um 1900, gilt dieser Mann bis heute als der wohl intelligenteste Mensch aller Zeiten. Mit einem IQ von 250 oder 300, höher als jener Einsteins, Newtons oder Leonardo da Vincis.

Dessen Eltern, vor allem der Vater, haben ihn zum Genie erzogen, sehr fortschrittlich mit spielerischen Methoden, um die Lust am Lernen zu trainieren. Mit Techniken wie Hypnose. Mit vier las der kleine Billy Homer im Original. Mit acht hat er schon vier Bücher geschrieben, mit zehn beherrschte er zehn Sprachen in Wort und Schrift und konnte mit elf in Harvard Mathematik studieren. Beruhigend, solche Geschichten, es erleichtert, dass es eh zu spät ist, um das alles zu performen. Da lob ich mir die eine halbwegs beherrschte Fremdsprache (Tirolerisch), eine weitere holprig (Englisch) und eine seit der Matura im Dornröschenschlaf befindliche (Französisch).