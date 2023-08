Alles Leben ist in Unternalb erstorben

Das Motto des Weltjugendtages 2023 ist „Maria stand auf und machte sich eilig auf den Weg“ (Lk 1,39). In Radio Maria höre ich ungebildeter Volks- und Hauptschüler heute durch die Live-Übertragung von Papst Franziskus vom Weltjugendtag aus Lissabon, wie die drei Grundgebete der Gläubigen zu lauten haben: um sieben Uhr Früh das Morgengebet (Laudes), um zwölf Uhr das Mittagsgebet und um 18 Uhr das Abendgebet (Vesper).

Beim Abschlussgottesdienst des Weltjugendtags in Lissabon betet Papst Franziskus das Angelus-Gebet, das mit den Worten „Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft“ beginnt. Das Angelus-Gebet wird dreimal am Tag gebetet, um daran zu denken, dass Gott aus Liebe zu den Menschen selbst Mensch geworden ist.

Meine Ortschaft Unternalb dürfte sich gerade im Aussterben befinden. Wo ich jeden Tag von der Volksschule zur Hauptschule im Geiste gehe, seh ich jetzt niemand mehr gehen. Sogar der große Weidenbaum scheint mir unbevölkert. All meine Onkel und Tanten sind weggestorben und zuletzt sogar mein engelsgleicher Halbbruder Theo. Nirgendwo in Unternalb seh ich mehr einen Hund oder eine Katze, geschweige denn ein Pferd. Alles Leben, egal ob die vier Einkaufsgeschäfte oder die drei Wirtshäuser, ist in Unternalb erstorben. Wenn ich das so vor mich hinschreibe, jammert es mich: erstens über meine elende Ungebildetheit und zweitens über die Menschenleere Unternalbs. Ich erinnere mich, wie der Unternalber Pfarrer Pater Meinrad Alois Schmeiser mich die Lesungen vorlesen hat lassen und die Kirche vollbesetzt gewesen ist!

Immer am 10. August findet das Fest des heiligen Märtyrers Laurentius statt, der im damaligen Römischen Reich auf einem glühenden Eisenrost in Rom verbrannt worden ist, nachdem er sich als Verwalter geweigert hatte, das Kirchenvermögen dem Kaiser zu geben, und es stattdessen an die Armen verschenkt hatte. Für mich als Kind war es sehr erschreckend, vom Märtyrertod des heiligen Laurentius zu erfahren. Die Mama hat immer zum Unternalber Laurenzi-Kirtag unseren Hahn geschlachtet und gebacken. Doch nun weit und breit kein Geflügel und Getier in Unternalb! Vielleicht höchstens im November dann die erjagten Tiere.