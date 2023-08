Backhendl Mulholland

Das Häuserl am Roan war ein Paradebeispiel der Kategorie „Ausflugsgasthaus“. Inklusive Klinker-Terrasse mit grünen Plastiksesseln, nicht zu sparsam eingesetztem Rustikaldekor und natürlich großem Parkplatz. Ja, nicht das attraktivste an der Höhenstraße, ein wenig aus der Zeit gefallen, aber halt praktischer Ausgangs- oder Endpunkt einer kleinen Wanderung, außerdem war das Essen gar nicht schlecht.

Sophie Baumgartner und Franz Mayer-Heinisch – sie geborene Kritzendorferin mit Gastronomie-Ausbildung in Klessheim, die unter anderem bei Do & Co und im Eventbereich arbeitete; er gelernter Koch mit prestigeträchtigen Stationen etwa bei Mraz & Sohn oder Konstantin Filippou – hatten drei Jahre lang das Lokal des Jachtclubs am Attersee geführt, wollten dann aber wieder nachhause in den Wienerwald.