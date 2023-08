Blattkritik

Theo Baker ist ein exzellenter Tischtennisspieler, diskutiert gerne über deutsche Literatur und behauptet, in seinem ersten Studienjahr an der prestigeträchtigen Stanford-Universität erst einmal eine Lehrveranstaltung geschwänzt zu haben: und zwar, um einen seiner Artikel in der Studentenzeitung Stanford Daily zu veröffentlichen, die Ende Juli zum Rücktritt des Präsidenten der Universität, des Neurowissenschaftlers Marc Tessier-Lavigne, führten.