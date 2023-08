Das kann man doch nicht ernst nehmen

Schon eine Milliarde Dollar hat der „Barbie“-Film jetzt also insgesamt eingespielt. Ein Film über eine Puppe. Okay. Ein Film, der derzeit die Farben Pink und Rosa wie aus Kübeln über die Welt regnen lässt. Aber auch ein Film, der von einer feministischen Regisseurin gedreht wurde, und ein Film, der das Patriarchat zumindest in Ansätzen hinterfragt.

In vielen Beiträgen zu „Barbie“ ging es auch um die Rezeption der Kunst von Frauen und für Frauen und darum, wie umfassend Sachen belächelt und ins Lächerliche gezogen werden, die Mädchen und Frauen mögen. Die supererfolgreichsten Künstler der Welt werden, wenn sie wie etwa Taylor Swift Frauen sind, gar nicht ernst genommen. Es kann schließlich keine richtige Kunst sein, wenn sie vor allem Mädchen gefällt. So wie Rosa und Pink als Farben abgesnobbt werden, weil so viele Mädchen und Frauen sie mögen.