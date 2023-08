Der mit der Leiche im Kofferraum

Rund um den Leiterwagen mit der Lautsprecherbox vor der Justizanstalt Linz hängen blau-weiße Schilder. „Lasst Florian frei zu seinen Kindern“, steht darauf, sechs Menschen und zwei Polizisten drumherum. Und hätten nicht zwei ihrer Kollegen vor wenigen Wochen bei einer Routinekontrolle zufällig das richtige Auto angehalten, wären die Box und die sechs Demonstranten überhaupt nicht hier.

Am 23. Juli wollten zwei Polizisten an der B139 in Haid in Oberösterreich eigentlich nur den Führerschein und das Warndreieck des Mannes kontrollieren. Doch der 39-Jährige sagte laut Medienberichten sofort: „Ich habe keinen Führerschein und eine Leiche im Kofferraum.“

Das Erstaunlichste? Der Mann log nicht. Nach einer Inspektion des Kofferraums konnten die Polizisten die Richtigkeit seiner Angaben bestätigen: Da lag tatsächlich eine tote Frau. Es war die Leiche der Ehefrau. Anzeichen auf Fremdverschulden fanden die Beamten nicht. Später bestätigten die Gerichtsmediziner, dass sie eines natürlichen Todes gestorben ist.