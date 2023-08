Seit der Verleihung des Literaturnobelpreises im Jahr 2009, in dem auch ihr letzter großer Roman, „Die Atemschaukel“, erschien, hat Herta Müller vier Lyrikbände vorgelegt, in denen sie mit Schere und Papier dichtet: mit ausgeschnittenen Wörtern, illustriert mit surrealen Collagen. Dazu kamen Essaybände, Poetologisches sowie Gespräche. Immer wieder meldet sie sich auch politisch zu Wort, zuletzt zum Überfall Russlands auf die Ukraine. Bereits bei der Annexion der Krim 2014 hatte sie ihren Abscheu vor der „dreckigen Propaganda“ und dem „verlogenen Krieg“ Wladimir Putins bekundet. Denn Müller hat staatlichen Terror am eigenen Leib erlebt.

Geboren und aufgewachsen in einem banatschwäbischen Dorf, wurde sie in den 1980er-Jahren von der rumänischen Securitate drangsaliert, bis ihr die Sprache abhanden kam und sie diese nur durch Dichtung wiedergewinnen konnte. 1987 emigrierte Müller in die Bundesrepublik Deutschland. Seitdem kann sie nicht mehr aufhören, das Verhältnis von Angst und Terror, Sprache und Verstummen, Freiheit und Würde zu erkunden. So auch in ihrem neuen Band „Eine Fliege kommt durch einen halben Wald“. Er eröffnet mit einem Text zum deutschen Grundgesetz, das bekanntlich mit den Worten beginnt: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ „Das meiste, was ich über Freiheit und Würde gelernt habe“, konstatiert Müller, „habe ich aus den Mechanismen der Unterdrückung gelernt. Diese Mechanismen zu beobachten […] ist wie die Spiegelschrift der Freiheit zu entziffern.“