Es gibt kein schlechtes Wetter, aber gute Musik

Als fließend, wenn nicht gar unsichtbar empfindet die Musikerin und Komponistin Christina Ruf musikalische Grenzen. Bewegt sich die gebürtige Linzerin solo als Multiinstrumentalistin (E-Cello, Synthesizer, Bass etc.) zwischen Improvisation und Komposition, ist im Duo 264 Hours of Sleep mit Markus W. Schneider (Gesang, Gitarre u.v.a.) Artpop angesagt. „Escalator“ (iapetus) enthält elf experimentell angelegte Songs, die aber nie sperrig, sondern mitunter sogar ziemlich eingängig klingen. Bemerkenswert ist, dass es sich um freigeistigen Eigenbau-Pop ohne deutliche Vorbilder oder Einflüsse handelt. Okay, an ein, zwei Stellen winken die bayrischen Indiepop-Freaks The Notwist aus der Ferne. Dennoch: Hier arbeitet jemand an seiner ureigenen musikalischen Sprache – und es macht Spaß, dabei zuzuhören.