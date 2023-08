Fanzine mit Vorliebe für Grau und Skulpturen im Industrial-Flair

Vor 20 Jahren beschloss eine Handvoll Kunststudierende an der Wiener Akademie, publizistisch mit einem Magazin in Erscheinung zu treten. Wie könnte so ein Art-Fanzine heißen? Einer schönen Idee folgend, beschlossen die Neo-Redakteure, für jede Ausgabe eine andere Schriftart zu verwenden und die Hefte jeweils danach zu benennen. Chicago hieß das Debüt, es folgten bis dato 38 Hefte mit Titeln von Schrifttypen wie Helvetica, Times, Libertine bis hin zu Tiffany oder Princess Lulu.

Derzeit liegen alle Ausgaben im Neuen Kunstverein Wien auf, der ein ehemaliges Autohaus am Rennweg bespielt. Das Display wurde mit kioskartigen Ansichtsstationen liebevoll gestaltet. Beim Layout hielt sich das Redaktionsteam – Christian Egger, Christian Kosmas Mayer, Yves Mettler, Magda Stützer-Tóthová, Alexander Wolff – stets an Schwarz-Grau-Weiß, nur die jeweilige künstlerische Arbeit in der Heftmitte darf farbig sein.

Es ist schon ein recht spezieller, oft insiderischer Humor, den dieses Kunstmagazin kultiviert, was sich auch in einem Video zeigt, in dem eine sprechende Schreddermaschine ein Palaver zwischen Lyrik, Theorie und Gossip liefert. Die Jubiläumsschau zum 20er heißt „Hallo, LiebeRuth, Fragen – Déjà Vu? Abonnement inconnu!“ und legt so die Fährte zum kommenden Heft, das im September erscheint und dann vor Ort präsentiert wird.

In der Nachbarhalle ist wie 2022 schon ein sommerlicher Überblick aktueller Skulptur aus Wien zu sehen. Die Auswahl der Schau „Hier und jetzt II“ haben Kunstverein-Leiterin Kasia Matt-Uszynska und Künstler Herwig Kempinger getroffen. Am Prinzip hat sich wenig geändert: Wieder wurden gute Arbeiten von durch die Bank interessanten Künstlerinnen und Künstlern herangekarrt, die im Industrial-Flair dieser ehemaligen Werkstatt aber erneut ihre Wirkung verlieren. Die Kunst erhält dort zwar einen Platz, aber keinen Raum. Manche Arbeiten stinken total ab, ohne dass es an ihrer Qualität liegt; andere, so die einzige Videoinstallation (Philipp Timisch), wirken fast penetrant. Bitte nächsten Sommer nicht noch einmal so!

Nicole Scheyerer