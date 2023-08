Federn lassen

Wie schreibt man in 2500 Zeichen über die Restitution kolonialer Kulturgüter, einen grüngefärbten Vogel aus der Familie der Trogone und die Entwaldungs-Verordnung der EU? Indem man lange Einleitungen vermeidet!

Xokonoschtletl Gomora, ein mexikanischer Aktivist, hat das Ziel, die Federkrone des aztekischen Herrschers Montezuma (europ. Schreibweise) aus dem Weltmuseum Wien nach Mexiko zurückzubringen, weil diese große spirituelle und kulturelle Bedeutung hätte und aus seiner Sicht nur durch Raub außer Landes gebracht wurde.

Die koloniale Geschichtsschreibung stellt dies hingegen als Gastgeschenk Montezumas an den Eroberer Hernán Cortés dar, das dann „legitim“ über Spanien in die Kuriositätensammlung des Erzherzogs Ferdinand kam.

Der imposante Kopfschmuck besteht vor allem aus den Federn verschiedener Vogelarten: Der innere blaue Kreis stammt vom Cotinga amabilis, rosa Federn vom Flamingo und rotbraune Federn vom Kuckucksvogel Piaya cayana. Aber wirklich beeindruckend ist die äußerste Reihe mit den mehr als einen halben Meter langen, intensiv grünen Schwanzdeckenfedern des Quetzals (Pharomachrus mocinno).

Nur die männlichen Vögel bilden während der Fortpflanzungszeit stark verlängerte Federn oberhalb ihrer eigentlichen Schwanzfedern aus, die ihnen am Ende der Brutzeit auch wieder ausfallen.

Die weitere Geschichte dieser Vogelart ist mit den üblichen menschlichen Widersprüchen gespickt: Einerseits war der Quetzal in präkolumbianischen Kulturen ein Verbündeter der zoomorphen Schlangengottheit Quetzalcoatl und durfte nicht getötet werden. Sein Fang und das Ausreißen der begehrten Federn waren jedoch erlaubt. Diese Vögel kommen nur in den Nebelwäldern Mittelamerikas vor, wo sie ihre Bruthöhlen in morschem Holz anlegen. Doch gerade diese isolierten Gebiete mit hoher Artenvielfalt schrumpfen rasant, weil sie gerodet und zu Agrarflächen umgewandelt werden. Der Quetzal steht seit zwei Jahrzehnten auf der Roten Liste gefährdeter Tierarten, weil in seinem Lebensraum Agrarrohstoffe wie Rindfleisch, Kakao, Kaffee, Gummi, Soja und Holz auch für Europa produziert werden.

Die EU hat diesen Mai das weltweit erste Gesetz zum Stopp dieser importierten Entwaldung beschlossen. Unternehmen müssen ab Ende 2024 verpflichtend nachweisen, dass solche Produkte nicht auf neu abgeholzten Landflächen produziert wurden.

Es ist gut, geraubte Kulturgüter zurückzugeben. Geben wir dem globalen Süden aber auch seine Naturgüter zurück!