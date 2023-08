Gut / Böse / Jenseits

GUT

KI-Models lösen auf Social Media immer häufiger reale Influencer ab. Unterschiede zwischen ihnen und Menschen sind auf Bildern kaum zu erkennen. Hurra! Bots aus Nullen und Einsen richten weniger Schaden an (siehe rechts).

Foto: Twitter/AiModelMilla

BÖSE

Ein deutscher Fitness-Influencer zerstörte in einer Villa am Comer See eine wertvolle Statue. Der Urlauber wollte ein TikTok-Video drehen, die Figur kippte dabei um und zerbrach. Hausverbot für den Herkules!

Foto: ANSA/Villa Alceo

JENSEITS

Der 21-jährige Youtube-Star Kai Cenat kündigte an, dass im Zentrum New Yorks Computer verschenkt würden. Eine Lüge, die einen Aufstand mit Verletzten provozierte. Denn sie wissen nicht, was sie tun.

Foto: Youtube/Kai Cenat