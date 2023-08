Hin und weg: Lagerfeuer, Küchenlesungen und eine geballte Ladung Theater

Theater schauen und zwischendurch in den See hüpfen: In Litschau am Herrensee ist das seit sechs Jahren möglich, wenn in dem kleinen Ort im nördlichen Waldviertel das zehntägige sommerliche Festival „Hin & weg“ läuft. Neben Schauspielinszenierungen setzt Intendant Zeno Stanek bei seinen „Tagen für zeitgenössische Theaterunterhaltung“ auch Lesungen, Frühstücksdialoge, Lagerfeuergespräche, Hörspiele und Konzerte auf den Spielplan.

Etliche Stücke beschäftigen sich heuer mit dem Phänomen der Dummheit sowie dem ungebrochen beliebten Dramatiker William Shakespeare. So auch die Eröffnungsproduktion, das rabenschwarze, humorvolle Figurentheater „Shakespeare im Blut“ (11. und 12.8.).

In „Ein bescheidener Vorschlag“ (12. und 20.8.) spielt eine Gruppe von Clowns mit grausigen Fratzen und Ausbeulungen am ganzen Körper ein Stück über Österreich; sie schlüpfen in die Rollen von Legislative, Exekutive, Judikative und Medien. Auch Shakespeare und Kannibalismus finden subtil Eingang. Dem Herminentheater ist kein Schmäh zu deppert, das Ensemble spielt mit perfektem Timing.

Beim Stationentheater „(Gehäuse) Graben.“ (12. und 13.8.) hinterfragt die Gruppe Spitzwegerich, bestehend aus Figurenspielern, Musikerinnen, Autorinnen und Bühnenbildnern, die Geschichte von Räumen und Orten und übersetzt sie in Performances. Gemeinsam graben sie sich durch Litschau und fragen: Wie kam eigentlich der See hierher?

Besonders charmant ist das Format der Küchenlesungen. Menschen in Litschau öffnen dafür ihre privaten Wohnräume. Ein weiteres Highlight dürfte „Betonfieber – Ein ländlicher Schwank“ (18. und 19.8.) werden. Im witzigen Stück der steirischen Rabtaldirndln (Regie: Ed. Hauswirth) geht es um Investoren aus der Stadt, gewachsene Männernetzwerke, Freundschaftsdienste und Aufträge, die einander zugeschanzt werden – damit auch noch der letzte Grashalm ein Mörtelkleid trägt.

In diesem Sinne: Ein schönes Festival im Grünen!