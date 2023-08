It’s the education, stupid! Wie die US-Unis Trump zu Hilfe kamen

Schlanke 45 Seiten hat die Anklageschrift gegen Ex-Präsident Donald Trump; ein Dokument von einer Unverblümtheit, zu der wohl nur US-amerikanische Juristen imstande sind. Es zeichnet das Bild eines ehemaligen Präsidenten, der zu beinahe allem bereit ist, um an der Macht zu bleiben. Nach seiner Abwahl soll Trump mehrfach Verschwörungen instrumentalisiert haben. Er „verbreitete Lügen“, steht im Dokument geschrieben. Donald Trump drohen bis zu 20 Jahre Haft.

Einst wollte Trump Amerika groß machen. Geht es nach ihm und seinen Anhängern, soll er das Land diesmal gar retten – Anklage hin oder her. „Save America“, prangt auf den roten Baseballkappen seiner euphorisierten Anhänger, die vergangene Woche vor dem Gerichtsgebäude in Washington herumgrölten, wo die Anklage verlesen worden war. Ausgerechnet einer, der demokratische Grundsätze und Institutionen offen bekämpft, will die USA vor dem Untergang bewahren.