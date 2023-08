Jetzt wirklich: Liebe und der Kieberer

Vor zwei Wochen hatten wir hier eine Frage von Franz Josef Lindner erörtert. Der Leser hatte sich an ein Lied aus seiner Jugend erinnert, das zum Inhalt hätte, dass ein „Kibara am hölliachtn Tog kummt“. Frau Andrea schlug in mangelhafter Kenntnis des Austro-Pop-Gesamtgeschehens Arik Brauers legendäres „Sie hab’n a Haus ’baut“ aus dem Jahre 1971 für das gesuchte Lied vor.