Hélène Carrère d’Encausse (1929–2023)

Die französische Historikerin Hélène Carrère d’Encausse ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Carrère d’Encausse kam 1929 als Tochter eines georgischen Vaters und einer russisch-deutschen Mutter in Paris auf die Welt. Nach dem Studium der Politikwissenschaft und Geschichte machte sich Carrère d’Encausse einen Namen als Osteuropaexpertin. Sie war Professorin für Politikwissenschaft und schrieb Biografien über Lenin, Stalin und Katharina die Zweite und sagte in ihrem Buch „Risse im Roten Imperium“ (1978) den Zusammenbruch der Sowjetunion voraus. Als Mitglied einer konservativen Partei war sie von 1994 bis 1999 Abgeordnete im Straßburger Europaparlament. Carrère d’Encausse war die erste Frau an der Spitze der Académie française. Im Mai wurde die angesehene Intellektuelle mit dem spanischen Prinzessin-von-Asturien-Preis in der Sparte Sozialwissenschaften geehrt. Carrère d’Encausses Sohn ist der bekannte Schriftsteller Emmanuel Carrère.